На обсуждении резолюции в Национальной ассамблее депутаты отмечали, что подобные документы уже были приняты парламентами США и Германии. По их словам, Франция не должна отставать. Данная демонстрация позиции призвана устранить повод для обвинений Франции в том, что она недостаточно рьяно выказывает свой консенсус с западными странами по защите «цивилизационных ценностей».

Олеся Орленко, , 19:09 — REGNUM На минувшей неделе нижняя палата парламента Франции приняла резолюцию об осуждении голодомора и о признании этого явления геноцидом. Казалось бы, важность данного вопроса в охваченной протестами Франции не должна иметь первостепенную важность. Однако при более близком рассмотрении можно увидеть, что эта тема вполне ложится во внешнеполитическую повестку.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Почва для принятия этого решения постепенно подготавливалась на протяжении нескольких десятилетий.

Развитие концепции «голодомора» осуществлялось украинскими эмигрантскими кругами Канады и США после окончания Второй мировой войны. Особенно часто она стала подниматься в 1980-х гг. в связи с 50-летием событий, связанных с голодом в СССР.

Тогда и сейчас одним из самых признанных советологов во Франции считался Николя Верт. Это имя известно и в России. Многие студенты-историки 1990-х готовились ко вступительным экзаменам в ВУЗы в том числе по его книге «История советского государства, 1900–1991 гг», выходившей в постсоветский период на русском в нескольких изданиях.

В те времена Верт не оперировал активно термином «голодомор» и уж точно не приравнивал его к геноциду. Однако спустя много лет, уже в 2008 г, он пишет:

«Специфическая анти-украинская направленность позволяет определить совокупность преднамеренных политических действий, предпринятых сталинским режимом с конца лета 1932 года против украинского крестьянства, как геноцид».

Хотя при этом признаёт, что жертвами голода были и представители других национальностей, тем самым открыто демонстрируя натянутость собственного толкования.

После 2014 г ряд представителей французских исследовательских и университетских кругов при поддержке внешнеполитического ведомства Франции стали интенсивно организовывать научные и памятные мероприятия совместно с учреждениями, продвигающими официальную историческую трактовку, Институтов национальной памяти.

Владимир Вятрович, как раз новоназначенный в 2014 г директором этого института, известен тем, что пытался путём выборочной публикации исторических источников доказать отсутствие антисемитизма у членов ОУН-УПА*. Данные публикации были объектом многочисленной критики со стороны исследователей данного вопроса со всего мира. Разумеется, проталкивал Вятрович и тему голодомора как геноцида.

Зверства ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Надо сказать, что одиозность этой личности осознаётся частью научных и общественных кругов Франции, потому как его выступление в 2017 г в Сорбонне стало причиной петиции ряда исследователей и преподавателей, призывавших не допускать этого.

Сюжеты, которые, казалось бы, должны иметь отношение только к прошлому и волновать лишь любителей истории, во французской риторике часто оказываются элементом современности. Особенно актуальными они стали после начала СВО. Так, историк и преподаватель Анна Колин-Лебедев говорит о втором плане голода, который российские власти якобы пытаются реализовать на Украине сегодня.

В рамках этой же тенденции следует рассматривать состоявшееся 28 марта голосование в Национальной ассамблее.

Инициатор резолюции Анн Женете, депутат от пропрезидентской партии «Возрождение», а также поддержавшие этот текст парламентарии объясняют его необходимость злободневностью вопроса. По словам мадам Женете, Россия идёт по стопам Советского Союза в репрессивной политике по отношению к Украине: раньше СССР пытался уничтожить украинцев голодом, то теперь РФ, стреляя по объектам инфраструктуры, хочет погубить жителей Украины холодом.

Анн Женете, а также депутат от «Республиканцев» Мишель Эрбийон и представитель «Франции непокорённой» Бастиан Лашо говорят, что голод был намеренно организовал руководством советского государства и лично Иосифом Сталиным для того, чтобы сломить сопротивление украинцев. По их мнению, аналогии с сегодняшним днём очевидны.

Демонстрация активной поддержки Украине со стороны Франции усилилась после визита президента Эммануэля Макрона в США в начале декабря 2022 г.

До этого лидер Франции говорил о необходимости дипломатического решения украинского конфликта и выражал готовность общаться с Владимиром Путиным. Такая позиция не нравилась заокеанскому «большому брату». Зато после возвращения из американского турне Макрон сменил риторику.

В интервью газетам Le Monde и Wall Street Journal он сказал, что время дипломатии не пришло и победу можно достичь только военным путём. И хотя обещания президента поставить Украине самолёты-истребители еще не стали реальностью, но тем не менее на французской территории уже проходят обучение украинские лётчики.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. 2023 год © Emmanuel Macron/Global Look Press

А приехавший с Париж визитом-сюрпризом Владимир Зеленский с удовольствием для себя отметил, что президент Франции на самом деле изменил свою позицию по отношению к Украине.

На обсуждении резолюции в Национальной ассамблее депутаты отмечали, что подобные документы уже были приняты парламентами США и Германии. По их словам, Франция не должна отставать. Данная демонстрация позиции направлена на то, чтобы устранить повод для обвинений Франции в том, что она недостаточно рьяно выказывает свой консенсус с западными странами по защите «цивилизационных ценностей».

«За» принятие текста резолюции о признании голодомора геноцидом проголосовало 168 человек из 170 участвовавших: это представителя партий «Возрождение», «Республиканцы», «Национальное объединение» и др. «Против» высказались только два человека из «Французской коммунистической партии».

Принятый документ имеет декларативный характер. Однако на его основании логично будет ожидать, допустим, появление какого-либо мемориального закона, запрещающего отрицание голодомора. Во всяком случае в конце 2022 г в Германии аналогичную статью внесли в Уголовный кодекс.

Во Франции существует законодательство, регулирующее публичные высказывания по историческим сюжетам. Вполне возможно, что если возникнет необходимость проявить рвение, то может появиться ещё одни.

*организация, запрещенная в Российской Федерации