Эрдоган утвердил решение турецкого парламента по вступлению Финляндии в НАТО

Анкара, , 17:21 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны, которым было одобрено намерение Финляндии вступить в НАТО, сообщило издание «Страна. ua».

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Указ, подписанный Эрдоганом, опубликован в турецкой прессе. Вступление Финляндии в НАТО ратифицировано.

Документ устраняет последнее препятствие по вступлению Финляндии в Североатлантический альянс НАТО. Решение по Швеции Анкарой не принято по-прежнему.

Как сообщало ИА REGNUM, заявка Финляндии на членство в НАТО была одобрена парламентом Турции 31 марта. решение поддержали 276 депутатов. Турция стала последней из стран — членов альянса, проголосовавших за вступление Финляндии в блок.

Что касается Швеции, то 25 марта представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не закрывала ей вход в НАТО и всё зависит от дальнейших действий Стокгольма.