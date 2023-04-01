В РПЦ назвали реакцию мирового сообщества на гонения на УПЦ неадекватной и недостаточной

Москва, , 16:59 — REGNUM Реакция мирового сообщества на преследование Украинской православной церкви со стороны властей Украины неадекватна и недостаточна, заявил 1 апреля в эфире «России 24» глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Священнослужители в Киево-Печерской Лавре в Киеве © Стрингер/РИА Новости

«Реакция мирового сообщества, которая могла бы повлиять (на развитие ситуации вокруг Киево-Печерской лавры — прим.), минимальна и совершенно не адекватна происходящему», — сказал Легойда.

Ранее глава Синодального отдела также заявил, что выражение Папой Римским Франциском своей обеспокоенности ситуацией вокруг лавры имеет важное значение, но больший эффект принесло бы прямое обращение главы Католической Церкви к властям Украины по этому вопросу.

1 апреля Служба безопасности Украины подтвердила, что подозревает настоятеля лавры митрополита Павла в «оправдании агрессии России против Украины» и разжигании межрелигиозной розни. СБУ требует отправить Павла на круглосуточный домашний арест. Митрополит выдвинутые против него обвинения отрицает, называя преследование «политическим». Из-за плохого самочувствия Павла судебное заседание перенесено на 3 апреля.

Власти Украины разорвали договор аренды лавры с УПЦ и требуют, чтобы монахи покинули её территорию. В УПЦ считают эти решения властей незаконными и отказываются выполнять их требования.