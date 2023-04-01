Москва, 1 апреля, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Средняя стоимость пол-литровой бутылки пива увеличилась на 10% с начала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков «Контур. Маркета».

Виталий Белоусов/РИА Новости Витрина с пивом в отделе алкогольной продукции супермаркета

«За 2022 год пробили на 6% больше чеков с пивом, чем за 2021 год. Самые значительные пики продаж приходятся на выходные, а не на праздничные дни», — уточнила аналитик Дарья Жигала.

По словам сотрудницы «Контур. Маркета», по субботам и воскресеньям пенного напитка покупают примерно на 30% больше, чем в будни.

«При этом средняя цена за бутылку 0,5 л растёт: по сравнению с началом 2021 года цена выросла на 10%», — добавила она.

Известно, что экспертами было проанализировано более 350 млн чеков за 2021–2022 гг и за январь–февраль 2023 года. Первые месяцы текущего года показывают ту же динамику роста. Например, среди всех приобретённых бутылок алкоголя в январе 55% пришлось именно на пиво.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») рассказал, что весной в Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пива и пивных напитков к ЕГАИС и запрете продажи пива без лицензии. По словам депутата, пивная продукция — самый продаваемый алкоголь в России.

По данным Росалкогольрегулирования, в январе 2023 года производство вина в России возросло на 45,9% в сравнении с этим показателем в этот же период прошлого года, составив 1,6 млн дал. За указанный период производство содержащих виноград напитков без этилового спирта возросло на 2,8% (213,3 тысячи дал), а производство содержащих виноград напитков с этиловым спиртом уменьшилось на 51,1%, (3,1 тыс. дал).