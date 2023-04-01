Подольск, Московская область, 1 апреля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Работник шиномонтажной мастерской погиб в Подольске в результате взрыва покрышки от КамАЗа. Об этом сообщает 1 апреля РЕН ТВ.

Евгений Одиноков/РИА Новости Шиномонтаж

Источник издания рассказал, что колесо грузовика взорвалось при разбортировке. 34-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался до прибытия скорой помощи, ему в голову отлетело металлическое бортовое кольцо.

Трагедия произошла в районе 31-го километра Симферопольского шоссе. Подробности происшествия устанавливаются.

Издание опубликовало видеозапись из мастерской, на которой видно, как два работника ремонтируют зафиксированное в специальном устройстве колесо. В какой-то момент покрышка лопнула, одно из мужчин отбросило в сторону, он остался лежать неподвижно. Его коллега побежал за помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Тамбовской области погибли два работника сельхозпредприятия. Их засыпало зерном, когда они находились на дне сушильной ёмкости. Следственные органы возбудили по факту ЧП уголовное дело.