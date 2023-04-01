Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела о гибели подростка при падении в шахту

Москва, , 16:39 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели подростка при падении в шахту в Забайкалье, сообщили 1 апреля в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Председатель СК России поручил представить доклад по уголовному делу о происшествии с несовершеннолетним в Забайкальском крае», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, 31 марта 16-летний подросток пропал на территории заброшенной угольной шахты в 1,5 км от поселка Шерловая Гора Борзинского района.

Спустя несколько часов тело подростка было обнаружено в одном из стволов заброшенной шахты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Следователи полагают, несчастный случай произошёл из-за ненадлежащего исполнения обязанностей администрации посёлка, которые должны были обеспечить на объекте безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, подросток пришёл вместе с ровесником на территорию заброшенной шахты, расположенной в полутора километрах от посёлка Шерловая Гора. Приятели гуляли по территории и находились в нескольких десятках метрах друг от друга, но через какое-то время один из них потерял товарища из виду.

В ноябре 2022 года молодой человек упал в шахту лифта заброшенного здания в Кировском районе Санкт-Петербурга и остался жив. 17-летний юноша с переломами рук, ног и серьёзными травмами лица был госпитализирован в детскую больницу.