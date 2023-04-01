Киев, , 16:38 — REGNUM В список граждан России, против которых президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввёл санкции, попали жена и сын зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, передают украинские СМИ.

Светлана Медведева © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Санкции предполагают «блокирование активов, полную остановку торговых операций, полную остановку транзита ресурсов, полётов или перемещений через территорию Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств» и ряд других ограничений.

Санкции против Светланы и Ильи Медведевых введены сроком на десять лет.

Как сообщалось ранее, 1 апреля Зеленский своим указом ввёл санкции против 240 граждан России и других государств. В их число вошли бывший глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов, глава компании — оператора «Северного потока» Маттиас Варниг. Также ограничения введены в отношении 225 компаний.