Вашингтон, , 16:40 — REGNUM После восстановления спроса на топливо и открытия новых нефтеперерабатывающих заводов в мире увеличился спрос на танкеры. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что центр тяжести в мировом нефтеперерабатывающем комплексе резко смещается на восток, что подстегивает бум строительства судов для перевозки топлива по всему миру.

Нефтяной танкер © Lars Klemmer/Global Look Press

По словам судового брокера Braemar, в 2023 году было заказано 38 танкеров среднего класса, и это стало рекордным количеством с 2013 года. При этом судовой брокер Симпсон Спенса Янга отметил, что число кораблей, которым присвоены международные серийные номера является ещё одним показателем заказов. Так, в 2023 году серийные номера получили уже 28 танкеров (в 2022 году ­ — 31 танкер).

Согласно данным Kpler Inc, сейчас по морю перевозится более 200 миллионов баррелей нефти, тогда как два года назад перевозилось 177 млн.

Как передавало ИА REGNUM, в мире наблюдается тенденция по смещению активности нефтяных рынков и изменениям в сфере, связанной с поставками топлива. По словам старшего аналитика Braemar Александра Алатари, спрос на перевозки топлива будет сохраняться.

В США вынуждены терпеть неудобства из-за антироссийских санкций. Перевозки топлива из США в Европу осуществляются теперь в основном танкерами большого размера вне зависимости от того, насколько они загружены.