Нападающий «Спартака» Промес остался в запасе на матч с «Ахматом» по состоянию здоровья

Москва, , 16:39 — REGNUM Нападающий футбольной команды «Спартак» (Москва) Квинси Промес остался в запасе перед матчем с грозненским «Ахматом» по состоянию здоровья. Накануне игры он почувствовал дискомфорт, отметили в пресс-службе «Спартака».

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес © Александр Вильф/РИА Новости

Встреча будет проходить 1 апреля в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У Промеса был небольшой дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб решил его поберечь», — сообщил глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов. В запасе Промес остался впервые, так как является лучшим бомбардиром и делит первое место в РПЛ с нападающим «Зенита» Молкомом.

На поле в итоге выйдут Александр Селихов (вратарь), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Никита Чернов, Томаш Тавареш, Данил Пруцев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Соболев, Шамар Николсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Промес в матче чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» забил свой юбилейный 100-й гол за «Спартак».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 16 забитыми мячами и шестью результативными передачами.