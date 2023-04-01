Киев, 1 апреля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, об этом Зеленский рассказал в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мер», — написал Зеленский.

Также, по его словам, в разговоре обсуждалась так называемая «формула мира» — предложение Киева о начале мирных переговоров, основным условием которого является вывод Вооружённых сил России из четырех регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году.

24 марта Макрон рассказал, что лидеры стран — членов ЕС во время переговоров с Зеленским подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Украине для «победы над Россией». Помощь будет оказываться на всех уровнях и столько времени, сколько потребуется, заявил президент Франции.