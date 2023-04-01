Воронеж, , 16:27 — REGNUM В жилом комплексе «Дельфин» в Воронеже ребёнок пострадал от нападения собак, сообщает «Вести Воронеж».

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Животные нанесли мальчику несколько ран и порвали одежду. Местные жители рассказали, что ранее эти же собаки уже не раз нападали на людей. Последний инцидент сняла камера наблюдения. Собаки атаковали школьника, когда он бежал за одноклассниками. Ребёнок был вынужден ухватиться за дерево, спасаясь от собак. Пострадавшего спасли прохожие.

По информации СМИ, воронежцы в этом районе боятся выпускать детей одних, в итоге на детской площадке жилого комплекса чаще гуляют собаки, а не дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Астрахани нашли тело женщины со следами собачьих укусов. По факту её гибели проводится проверка. На теле погибшей обнаружены равные раны.

В России действует закон «Об ответственном обращении с животными», по которому бродящих собак нельзя убивать. Их отлавливают, стерилизуют и затем отпускают в случае, если они не агрессивны.