Москва, , 16:16 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над московским «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 1 апреля в Москве и завершилась со счётом 2:0.

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над московским «Динамо» © Алексей Филиппов/РИА Новости

На 24-й минуте матча футболисты «Сочи» остались в меньшинстве. Вратарь Сослан Джанаев получил красную карточку за нарушение правил в своей штрафной площади. На поле вышел голкипер Денис Адамов, который отбил пенальти полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

Во втором тайме игроки «Сочи» смогли забить два гола в меньшинстве. На 67-й минуте после подачи с углового счёт открыл защитник Ванья Дркушич, а 74-й в результате контратаки хавбек Артём Макарчук отправил второй мяч в сетку ворот хозяев.

В настоящее время «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 31 очко после 21 матча. «Динамо» идёт на четвёртом месте с 35 очками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:0. Дубль оформил нападающий Артём Дзюба.