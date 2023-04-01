Санкт-Петербург, 1 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции на территории Украины и их семьи могут получить медицинскую помощь во всех районах Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Военнослужащие, проходящие лечение в госпитале

«Реабилитационные и оздоровительные центры, в которых оказывается высококвалифицированная помощь участникам специальной военной операции, открыты во всех районах города», — цитирует пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.

По его словам, центры для военнослужащих открыли по поручению президента страны Владимира Путина. Беглов посетил один центров, расположенный в Приморском районе города. Губернатор осмотрел кабинеты, а также пообщался с добровольцем и матерью одного из бойцов.

Сообщается, что курс реабилитации для каждого пациента подбирается индивидуально. При необходимости специалисты выезжают на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что в ближайшие месяцы западные союзники Киева начнут продумывать план окончания украинского конфликта. По его словам, западные страны через свои медиа взывают к США о пощаде, они не хотят лишаться последних бронемашин, военной техники и миллиардов евро из своей казны.