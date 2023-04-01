Наместнику Киево-Печерской лавры стало плохо в зале суда
Киев, 1 апреля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) стало плохо в зале суда, заседание отложили до 3 апреля. Об этом сообщает 1 апреля украинское издание «Страна».
Во время заседания 61-летний митрополит Павел сообщил об ухудшении самочувствия. У него понизился уровень сахара в крови. Судья объявил о переносе заседания на утро 3 апреля, митрополит покинул зал заседаний.
Шевченковский суд Киева должен был избрать меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры, которому СБУ предъявила обвинения в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании действий России на Украине.
Заседание проходило в закрытом режиме. СБУ просит о круглосуточном домашнем аресте митрополита.
Как сообщало ИА REGNUM, митрополит Павел заявил, что возбуждённое против него дело — политическое. По словам наместника, обвинять его не в чем, так как он выступает против агрессии и никогда не был на стороне зла.