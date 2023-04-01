Нижний Новгород, 1 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» одержал победу над клубом «Пари Нижний Новгород» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 1 апреля в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:0.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Артём Дзюба. На 15-й минуте он пяткой замкнул передачу Максима Ненахова, а на 31-й забил свой второй мяч в этой встрече. Также отличились полузащитники Дмитрий Баринов на 15-й минуте и Антон Миранчук на 92-й.

В настоящее время «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков после 21 матча. «Пари НН» идёт на 13-м месте с 19 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта РПЛ признала Дзюбу лучшим футболистом месяца. За него проголосовали 48% болельщиков, двое из пяти «легенд чемпионата» и трое из пяти экспертов.