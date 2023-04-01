Симферополь, 1 апреля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Работа Керченской паромной переправы, которая соединяет Крым и Краснодарский край, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Республике Крым.

Константин Михальчевский/РИА Новости Паромная переправа в Керчи

По её информации, движение паромов на Керченской паромной переправе сейчас осуществляется в штатном режиме.

Ранее работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий.

Как передавало ИА REGNUM, 29 марта в Керчи также приостановили работу паромной переправы из-за плохой погоды и сильного ветра. А 28 марта в Севастопольской бухте из-за непогоды было временно остановлено движение паромов и катеров.