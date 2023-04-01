Курский губернатор сообщил о 20 прилётах в приграничном селе Искра
Курск, 1 апреля 2023, 15:54 — REGNUM ВСУ 1 апреля обстреляли приграничное село Искра в Хомутовском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Зафиксировано более 20 прилётов. Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трёх приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка», — рассказал губернатор в своём Telegram-канале.
Аварийные бригады уже приступили к ликвидации повреждений, добавил Старовойт.
Ранее губернатор сообщил, что ВСУ в ночь на 1 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района. Пострадавших не было, окна и фасады двух соседних зданий были повреждены осколками.
31 марта сообщалось, что ВСУ обстреляли три населённых пункта в Глушковском и Кореневском районах области. Одно из сёл (Гордеевка в Кореневском районе) осталось без энергоснабжения. 25 марта под обстрел ВСУ попало пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе, повреждения получили две хозяйственные постройки.