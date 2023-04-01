Ефремов, Тульская область, , 15:52 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат обнаружили на дереве в городе Ефремове Тульской области. Об этом 1 апреля сообщил Комитет по региональной безопасности.

Дрон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«1 апреля в Ефремове на дереве был обнаружен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации правоохранительных органов, беспилотник является гражданским и опасности не представляет. Было оперативно организовано реагирование всех служб. Собственник аппарата устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта недалеко от военного аэродрома Кубинка был найден модернизированный квадрокоптер. Позже стало известно, что аппарат принадлежит одному из местных подростков и не представляет опасности.