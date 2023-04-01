Настоятель Киево-Печерской лавры Павел благословил сотрудников СБУ и назвал их «ангелами»

Киев, , 15:51 — REGNUM Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел благословил сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), следивших за литургией в лавре, а затем сопроводивших его на допрос после проповеди.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел Кадр из видео с канала: piter. tv

«Сегодня в 12 часов меня принимают в СБУ… Меня ждут в службе безопасности, у меня есть два «ангела», спаси Господи этих хлопчиков, дай Бог им всего самого наилучшего, чтобы всё у них было, — сказал священнослужитель, указав на двух людей с закрытыми лицами, стоявших у алтаря. — А вам, братья и сёстры, благословение подаст блаженнейший (митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий».

Митрополит Павел также попросил верующих не задерживать его, чтобы сотрудников СБУ «не наказывали».

Проповедь транслировалась на You-Tube-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее наместник монастыря митрополит Павел сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вручили ему уведомление об открытии уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на Россию.

Настоятель Киево-Печерской лавры считает, что возбуждённое против него дело является политическим. По словам священнослужителя, он ничего не сделал для того, чтобы его в чём-то обвиняли.