Москва, , 15:47 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили 1 апреля в Министерстве обороны РФ.

Солдаты ВС России Mil.ru

«В районе населённого пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки ВС России нанесли поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 92 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России ликвидировали штурмовую группу ВСУ у города Купянска Харьковской области, используя минный шлагбаум. Атака ВСУ около села Орлянки завершилась полным уничтожением украинской штурмовой группы.