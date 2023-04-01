Донецк, 1 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. В сети набирает просмотры видео, на котором запечатлены кадры боёв за Артёмовск глазами бойцов ВСУ. Соответствующая запись опубликована 1 апреля в Telegram-канале военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На видео показан бой с применением огнестрельного оружия. Бойцы ВСУ стреляют сначала на улицах города, а затем заходят в разрушенное здание, откуда продолжают стрельбу.

«Воздух пахнет смертью, бесконечно стрекочет стрелковое оружие, боевики передвигаются от дома к дому, периодически ведя слепой огонь», — пишет Telegram-канал.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военнопленного ВСУ Андрея Кривозуба, бойцы украинской армии стали сдаваться в плен в Артёмовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов.

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По словам украинского военного, Артёмовск уже три месяца назад «был полнейшим ужасом». Теперь же он называет город «адом на земле» и «самым опасным местом на планете».

Подполковник США в отставке Энтони Шеффер заявил, что благодаря своим преимуществам Вооружённые силы России продолжают истощать ВСУ. По его словам, Вооружённые силы России позволяют Киеву бесполезно отправлять на передовую множество боевых подразделений ВСУ для того, чтобы загнать их в «котёл» и ликвидировать.