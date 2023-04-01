Москва, 1 апреля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки 110 человек на донецком направлении. Об этом 1 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости Орудие 2С5 «Гиацинт-С» ВС РФ ведет огонь

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии потери противника за сутки составили до 110 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

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Также, по его словам, ВСУ потеряли одну боевую машину РСЗО «Град», один бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин. Кроме того, противник потерял пять автомобилей, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС РФ за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 100 военных ВСУ. Также противник потерял две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.