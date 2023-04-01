Москва, , 15:35 — REGNUM Если раньше День дурака на Украине отмечали одесской юмориной, то 1 апреля 2023 года власти этой страны решили арестовать наместника Киево-Печерской лавры, продолжая таким образом гонения на православных, отметили в МИД России в своём официальном Telegram-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленского — с профессиональным праздником», — добавили дипломаты.

1 апреля Служба безопасности Украины подтвердила, что предъявила настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу подозрения в оправдании «агрессии России против Украины», а также в разжигании межрелигиозной розни. У митрополита прошёл обыск, СБУ требует поместить его под круглосуточный домашний арест. Павел отверг обвинения и назвал своё дело «политическим».

Власти Украины в марте 2023 года в одностороннем порядке расторгли договор аренды лавры с Украинской православной церковью и требуют, чтобы монахи покинули её храмы. В УПЦ считают требования незаконными и подчиняться им отказываются.