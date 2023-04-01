Москва, 1 апреля, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Украинские самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 сбиты над территорией ДНР, сообщает Минобороны России 1 апреля в ежедневной сводке о ходе военной спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

В ведомстве уточнили, что российские истребители сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины у населённого пункта Коптево, а вертолёт Ми-8 — у населённого пункта Нововасилевка.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные регулярно уничтожают авиационную технику противника в ходе спецоперации. Так, 23 марта в Минобороны заявили об уничтожении украинского самолёта Су-24 в Харьковской области, 26 марта — вертолёта Ми-8 в ДНР, 30 марта — ещё одного Ми-8 в Запорожской области.