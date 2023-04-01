МО РФ: ВСУ потеряли до 100 военнослужащих на краснолиманском направлении

Москва, , 15:35 — REGNUM Вооружённые силы Российской Федерации за последние сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 100 военнослужащих ВСУ. Об этом 1 апреля в ходе брифинга сообщил официальный предстатель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

По словам Конашенкова, на указанном направлении при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ на огневых позициях в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Всего за прошедшие сутки на краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины, помимо живой силы, потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, сапёры ВС РФ ежедневно выходят на гуманитарное разминирование полей и территорий в Запорожской области в связи с началом сельскохозяйственных работ. Работа ведётся повсеместно — инженерно-разведывательные группы каждый день выезжают на инженерную разведку местности и объектов.