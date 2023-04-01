«РВ»: ВС России ликвидировали штурмовиков ВСУ при помощи минного шлагбаума
Киев, 1 апреля 2023, 15:34 — REGNUM Вооружённые силы России ликвидировали штурмовую группу ВСУ у города Купянска Харьковской области используя минный шлагбаум. Об этом сообщает Telegram-канал военкоров «Русской весны».
По его информации, атака ВСУ около села Орлянки завершилась полным уничтожением украинской штурмовой группы.
Отмечается, что сапёры Вооруженных сил России из-за полярного круга подготовили для ВСУ минный шлагбаум.
«Ранним утром боевики под прикрытием БМП пошли в атаку и умудрились не увидеть лежащие на дороге мины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате была уничтожена живая сила и бронетехника врага.
Как передавало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ждут печальная участь и огромные потери при попытке прорыва на российскую территорию. Ранее украинские власти объявили о создании восьми бригад «Гвардии наступления» в рамках подготовки к штурмовым наступлениям в российских регионах.