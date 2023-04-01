Киев, 1 апреля, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали штурмовую группу ВСУ у города Купянска Харьковской области используя минный шлагбаум. Об этом сообщает Telegram-канал военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его информации, атака ВСУ около села Орлянки завершилась полным уничтожением украинской штурмовой группы.

Отмечается, что сапёры Вооруженных сил России из-за полярного круга подготовили для ВСУ минный шлагбаум.

«Ранним утром боевики под прикрытием БМП пошли в атаку и умудрились не увидеть лежащие на дороге мины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате была уничтожена живая сила и бронетехника врага.

Как передавало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ждут печальная участь и огромные потери при попытке прорыва на российскую территорию. Ранее украинские власти объявили о создании восьми бригад «Гвардии наступления» в рамках подготовки к штурмовым наступлениям в российских регионах.