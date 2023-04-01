Москва, 1 апреля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры станет моментом истины и покажет, готов ли народ Украины отстаивать свои ценности. Об этом 1 апреля заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Сейчас для украинцев час «Ч», момент истины: готовы ли они встать на защиту своих ценностей или согласны ползти на коленях к бесовскому карлику», — приводит слова Мирошника ТАСС.

Он отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского было бы лучше, если бы изгнание православных из храмов прошло тихо и без демонстраций всему миру того, что «диктатор пошёл против традиционной веры, против тысячелетней истории православия на Руси».

По словам Мирошника, власти Украины считают, что сейчас то самое время для того, чтобы, игнорируя нормы права, морали, совести «завершить процесс оскотинивания украинцев».

«Их уже лишили языка, истории, осталось забрать только веру и народ превращается в стадо. И это стадо можно гнать на любую скотобойню», — добавил он.

Мирошник предположил, что Зеленский думает, что если отступит от лавры, то это воспримут как его слабость, поэтому он будет использовать любые методы: аресты, посадки, разгон, отловы и убийства лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти потребовали освободить Киево-Печерскую лавру от монахов, приверженных УПЦ. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хозяйственный суд Киева просят признать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Соответствующий иск 31 марта подало Министерство культуры и информационной политики.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал УПЦ гнойником, который нужно убрать хирургически. Он выразил сожаление, что УПЦ не зачистили «физически» в первые три-шесть месяцев спецоперации, как и «всё пророссийское».

1 апреля наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу предъявлены обвинения. По его словам, его обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании». В СБУ подтвердили информацию о предъявлении обвинений митрополиту Павлу.