Нападающий «Локомотива» Дзюба оформил дубль в матче РПЛ с «Пари НН»

Москва, , 15:22 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба забил два мяча в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги против «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

Игрок «Локомотива» Артём Дзюба © Владимир Астапкович/РИА Новости

Дзюба забил мячи на 15-й и 31-й минутах матча. Еще один гол в ворота «Пари НН» на счету Дмитрия Баринова. После первого тайма «Локомотив» ведёт в счёте 3:0.

Перед началом 21-го тура РПЛ «Локомотив» занимал в турнирной таблице 11-е место (22 очка), «Пари НН» — 13-е (19 очков). Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (48 очков).

29 марта Российская премьер-лига признала Артёма Дзюбу лучшим футболистом месяца. За его кандидатуру проголосовали 48% болельщиков, двое из пяти «легенд чемпионата» и трое из пяти экспертов.