Более 200 однопартийцев призвали Шольца поддержать переговоры между Киевом и Москвой

Берлин, , 15:22 — REGNUM Около 200 представителей правящей коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отправили обращение канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой, чтобы он предпринял попытки ускорить установление мира на Украине. Обращение аргументировано опасениями, что над Европой «нависла тень ядерной войны», его текст опубликован немецкой газетой Frankfurter Rundschau.

«С каждым днем растёт опасность эскалации боевых действий. Тень ядерной войны нависла над Европой. Но мир не должен скатиться к новой большой войне», — говорится в письме, которое озаглавлено словами «Сотвори мир!».

Олаф Шольц Сергей Корсун © ИА REGNUM

Среди обратившихся к канцлеру высокопоставленных политиков сын экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта, ранее занимавший должность председателя Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хофман, бывший депутат Бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер, экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген, в прошлом глава Бундестага Вольфганг Тирзе. Они призвали Шольца привлечь Францию, Бразилию, Индию, Китай и Индонезию к инициированию мирных переговоров по Украине. Перемирие должно быть достигнуто как можно скорее, отметили авторы письма.

«Только тогда можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе. Мир может быть заключён только на основе международного права и только с Россией», — подчёркивается в тексте обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта о необходимости остановить боевые действия на Украине и объявить перемирие заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он назвал глупостью заявления Киева о намерении одолеть Россию, подчеркнув, что победить ядерную державу невозможно.