Киев, 1 апреля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против экс-президента компании «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева и ещё 239 граждан РФ и других государств. Об этом говорится в его указе, опубликованном 1 апреля.

Zuma\TASS Президент Украины Владимир Зеленский

Санкции в отношении Богуслаева будут действовать десять лет, всего указом предусмотрено 11 различных ограничений. В их числе — блокировка активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и лишение государственных наград. Украинские власти обвиняют его в коллаборационизме и «работе на Россию».

Указ вводит ограничения в отношении 239 граждан России и других государств, а также против 155 юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другим указом Зеленский включил 33 гражданина России и 225 компаний в чёрный список. В течение десяти лет активы попавших под ограничения компаний и лиц будут заблокированы, с ними прекратят торговые операции, их лицензии аннулируют.