Пхеньян, 1 апреля, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон полагает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует своим государством в конфликте с Россией. Об этом 1 апреля сообщает ТАСС.

Цитата из видео «Ким Ё Чжон Пхеньян и Сеул» Ким Ё Чжон

По словам Ким Ё Чжон, Зеленский рискует своим государством и под влиянием своих политических амбиций хочет заполучить ядерное оружие.

По словам сестры лидера КНДР, президент Украины ошибается, если думает, что «ядерный зонтик США может спасти Украину от России».

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта на сайте украинского президента была опубликована петиция с требованием разместить на территории Украины ядерное оружие. Для того чтобы глава государства мог официально рассмотреть петицию, документ должен набрать 25 тыс. голосов за три месяца. Ранее на этом же сайте опубликовали петицию с просьбой запретить использование снарядов с обеднённым ураном.

Комментируя появление соответствующей петиции на сайте президента Украины Владимира Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможности размещения ядерного оружия на Украине — это не новая и опасная тенденция.

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что ответить на петицию о «возобновлении ядерного статуса» Украины нужно российской петицией, согласно которой при таком развитии событий последует немедленный упреждающий ядерный удар.