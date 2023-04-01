Yeni Safak: собрания турецкой оппозиции проходят в глухих номерах разведки США

Анкара, , 15:05 — REGNUM Собрания представителей оппозиционных партий Турции проходят в принадлежащих разведке США «глухих» номерах отеля, расположенного напротив посольства Соединённых Штатов в Анкаре, пишет газета Yeni Şafak.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Турции от оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу встретился с послом США Джеффри Флейком по инициативе посла. Встреча прошла в отеле, расположенном в 30 метрах от американского посольства США в Анкаре.

«Отель напротив посольства США в Анкаре превратился в штаб-квартиру «стола шести» (так называют собрания оппозиционного блока)», — пишет автор статьи.

Есть очень серьезные утверждения, что в отеле есть глухие номера, принадлежащие американской разведке, заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая оппозиционная партия «Народный альянс» официально выдвинула Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая.

Единственным оппонентом Кылычдароглу на предстоящих выборах станет единый кандидат от «Республиканского альянса», действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.