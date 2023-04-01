Анкара, 1 апреля, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек назвал депутатов Великого национального собрания (парламента) «депутатами НАТО» после того, как парламент проголосовал за ратификацию протокола о членстве Финляндии в альянсе. Его слова приводит газета Aydınlık.

Diego Cupolo/Global Look Press Догу Перинчек

Накануне Генассамблея парламента Турции одобрила вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса. Результаты голосования огласил вице-спикер парламента Хайдар Акар. По его словам, заявку Финляндии поддержали 276 депутатов.

«Депутаты, которые заявили о своей верности НАТО, не являются депутатами турецкого народа, все они — это депутаты НАТО», — сказал он, добавив, что расширение Североатлантического альянса на восток усугубляет угрозу для страны.

Политик напомнил, что, согласно опросам, 90% граждан Турции выступают против империализма США и НАТО.

«Партии в парламенте склоняются перед империализмом США и НАТО. Парламент не может представлять волю турецкого народа к независимости и решимость отстаивать целостность родины», — добавил Перинчек.

Партия «Родина» является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Она не представлена в парламенте Турции, но является влиятельной силой в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен уверен, что вступление страны в НАТО не вызовет беспокойства у России. Он выразил надежду, что Москва будет оценивать финскую позицию в альянсе, прежде чем предпринимать ответные шаги.