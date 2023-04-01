Вашингтон, 1 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Twitter в ближайшее время раскроет «в прямом смысле слова весь исходный код», связанный с выдачей публикаций пользователям, написал 1 апреля на своей странице в Twitter владелец социальной сети Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«В течение нескольких недель мы раскроем в прямом смысле этого слова всё, что связано с показом твитов», — писал Маск.

31 марта Twitter раскрыл исходный код, используемый для формирования рекомендаций твитов. Маск рассказал, что в алгоритм будут вноситься изменения, чтобы повысить качество рекомендаций пользователям.

26 марта The New York Times сообщила, что часть исходного кода Twitter в течение нескольких месяцев находилась в открытом доступе. Компания запросила личные данные пользователя, выложившего код, и тех, кто его скачивал, а также начала внутреннее служебное расследование.