Москва, 1 апреля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. У сборной России по футболу есть предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей с африканскими командами. Об этом 1 апреля заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По его словам, РФС ведёт переговоры с африканскими и латиноамериканскими командами.

«С рядом крупных африканских команд у нас есть предварительные договорённости о проведении товарищеских матчей в этом году», — сказал Митрофанов в видео в Telegram-канале журналиста Севастиана Терлецкого.

По его словам, при определении соперников для сборной России нужно смотреть на то, какие сборные сейчас свободны, а какие проводят официальные матчи.

Он отметил, что в настоящее время только в Азиатской конфедерации массово не играют официальные матчи, поэтому наиболее вероятна встреча с командой оттуда.

В марте сборная России провела два товарищеских матча — со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0). 13 марта сообщалось, что сборная России сыграет в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии, который пройдёт в июне.