Берлин, , 14:50 — REGNUM Худшим для Европы сценарием выборов 2024 года в США будет появление на президентском посту человека, который дистанцируется от Европы и НАТО, заявил 1 апреля в интервью Welt am Sonntag министр обороны Германии Борис Писториус.

Борис Писториус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Тогда мы столкнемся с вызовами, которые сейчас даже не можем представить. Но правда и в том, что даже лояльно настроенный к Европе президент США будет вынужден всё в большей степени смещать фокус своего внимания на Индо-Тихоокеанский регион», — сказал Писториус.

При таком сценарии странам Европы придется существенно увеличить вклад в собственную безопасность и обороноспособность, и решать эту задачу придётся в течение нескольких десятилетий, считает министр.

В марте 2023 года Писториус заявил, что внешнеполитические приоритеты властей США в скором времени могут смениться, и место Украины займёт юго-восток Азии. Странам Европы нужно быть готовым в ситуации с Украиной «брать ответственность за себя», отметил он.