Вашингтон, 1 апреля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Максимальные меры безопасности будут предприняты в Нью-Йорке в день суда над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которому, вероятно, предъявят уголовные обвинения. Об этом пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Обеспечить безопасность поручено полиции и секретной службе США. Агенты последней уже обследовали здание суда и составили безопасный маршрут для Трампа и журналистов, отмечают источники издания.

Заседание суда Манхэттена состоится 4 апреля, Трамп прибудет в город за день до него. Сотрудники службы безопасности суда будут управлять передвижениями политика внутри здания, их будут сопровождать охранники Трампа. Сотрудникам полиции Нью-Йорка поручено охранять улицы вокруг здания и маршрут кортежа Трампа.

Газета отмечает, что процесс в отношении Трампа «создаёт необычайные проблемы с безопасностью в комплексе здания суда». Впервые в истории США власти собираются предъявить обвинение экс-президенту, который, помимо этого, снова намерен участвовать в выборах в 2024 году.

Перед заседанием улицы вокруг здания перекроют, пользоваться близлежащими парковками запретят. Всех сотрудников службы безопасности суда вызвали из отпуска и попросили не брать отгулы.

Как сообщало ИА REGNUM, официально обвинения Трампу ещё не предъявлены. По данным СМИ, по меньшей мере одно из них будет связано с уголовным преступлением, вероятно, с фальсификацией деловой документации. Трамп отрицает свою вину, он заявил, что подвергся «политическому преследованию» со стороны демократов, которые пытаются вмешаться в выборы «на самом высоком уровне».