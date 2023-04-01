Алушта, Крым, 1 апреля, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Житель крымской Алушты расправился со своими матерью и бабушкой, чтобы не лечиться у психиатра. Об этом сообщает 1 апреля РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Знакомый с происшествием источник рассказал, что тела двух пожилых женщин обнаружили 31 марта во дворе частного дома. Предположительно, обеих задушил 33-летний мужчина, страдающий шизофренией, который приходится им сыном и внуком.

Женщины хотели отправить мужчину на лечение в психиатрическую больницу. Он услышал их разговор и задушил, пока они спали, а затем вынес тела во двор.

Соседи вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генпрокуратуре России выступили за введение контроля над психически нездоровыми людьми со стороны МВД. В ведомстве считают, что это необходимо в первую очередь для защиты детей.