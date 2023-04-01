Муфтий Крганов: в исламском мире к миротворческой роли России отнесутся с пониманием

Москва, , 14:37 — REGNUM В исламском мире с пониманием и поддержкой отнесутся к новой концепции внешней политики России, в том числе той её части, которая посвящена отношениям России с исламским миром, сказал в интервью ТАСС 1 апреля глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов © Александр Щербак/ТАСС

«Я думаю, что такая наша политика, прописанная в этом важном документе, очень правильно будет восприниматься в исламском мире. Настроения там очень близки к нашим, к России там уважительное отношение именно как к стране, которая всегда, согласно нормам человеческой этики, порядочности, старается выстраивать взаимоотношения между странами», — сказал Крганов.

По мнению муфтия, в исламском мире с недоверием относятся к политике стран Запада, поскольку видят, что западные государства постоянно пытаются провоцировать конфликты и плести интриги. Россия и ее президент Владимир Путин выгодно отличаются от этих стран и политиков, отметил Крганов.

31 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин объявил, что утвердил новую концепцию внешней политики. Необходимость её обновления была вызвана быстрыми и существенными изменениями ситуации в мире, сказал президент.

В концепции, в частности, сказано, что «государства дружественной исламской цивилизации становятся все более востребованными и надёжными партнерами России в вопросах обеспечения безопасности, стабильности, решении экономических проблем на глобальном и региональном уровнях».