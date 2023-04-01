Киев, 1 апреля, 2023, 14:31 — ИА Регнум. 33 гражданина России и 225 компаний внесены в санкционный список Украины. Решение принято 1 апреля президентом страны Владимиром Зеленским, подписавшим соответствующий указ.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Документ опубликован на сайте Зеленского. Срок введения санкций — десять лет. В течение этого времени будут заблокированы активы попавших под ограничения компаний и лиц. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют лицензии и так далее. Всего на попавших в санкционный список распространяется одиннадцать ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против президента Сирии Башара Асада, а также в отношении 299 физических и 141 юридического лица. Ещё один санкционный перечень был опубликован на сайте президента Украины 19 февраля.