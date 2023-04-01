Вашингтон, 1 апреля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп собрал за сутки более $4 млн после предъявления ему обвинений. Об этом 1 апреля пишет газета USA Today со ссылкой на заявление организаторов его президентской кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп собрал более $4 млн за 24 часа после того, как стало известно о предъявлении ему обвинений», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спустя несколько часов после того, как стало известно об обвинениях, организаторы президентской кампании Трампа разослали его сторонникам электронные письма с просьбой о пожертвованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Манхэттена намерена предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Сам экс-президент назвал выдвинутые в его адрес обвинения политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне.

Дело сосредоточено на выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Она заявила, что готова дать показания в суде против него.