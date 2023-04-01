Курский губернатор Старовойт: ВСУ сбросили на крышу Дома культуры взрывное устройство

Курск, , 14:18 — REGNUM На крышу Дома культуры в Курской области ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство. Об этом 1 апреля написал губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«ВСУ в ночь на субботу сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района», — уточнил глава Курской области.

Он также отметил, что в результате были незначительно повреждены окна и фасады расположенных рядом зданий сельсовета и фельдшерско-акушерского пункта.

Старовойт уточнил, что пострадавших нет, в настоящее время здания осматривают специалисты из группы разминирования.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Старовойта, 31 марта ВСУ в очередной раз обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области. В результате без энергоснабжения остались жители села Гордеевка Кореневского района. А 25 марта под обстрел со стороны ВСУ попало пограничное село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. В результате были повреждены две хозяйственные постройки.

24 марта ВСУ обстреляли село Плёхово Суджанского района Курской области. Из-за обстрелов было нарушено электроснабжение этого населённого пункта.