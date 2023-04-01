В Петербурге арестованы мужчины, перевозившие 200 кг кокаина в грузовике с фруктами

Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Колпинский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте Дмитрия Антипова и Александра Маркова, накануне задержанных при перевозке порядка 200 кг кокаина в грузовике с фруктами. Об этом проинформировала 1 апреля объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Задержание Кадры задержания

Мера пресечения была избрана на основании ходатайства следствия. Мужчины обвиняются в покушении на незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере по статье 228.1 УК РФ.

«Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Антипова и Александра Маркова. Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей по 29 мая», — отметили в пресс-службе.

Арестованные не признали свою вину. Антипов просил отправить его под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчины были частью преступной группы, поставлявшей наркотики из стран Латинской Америки в Россию. В грузовике для перевозки фруктов злоумышленники оборудовали тайник, он находился в промышленной зоне посёлка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Стоимость изъятых наркотических средств оценивается на чёрном рынке в более чем 800 млн рублей.