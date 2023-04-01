Санкт-Петербург, 1 апреля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Ученика девятого класса одной из школ в Санкт-Петербурге обнаружила мёртвым мать, когда вернулась домой с работы. Об этом сообщает 1 апреля сетевое издание «78.ru».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

15-летний мальчик отдыхал на каникулах, и родители, уходя из дома на работу, не стали его будить. В середине рабочего дня мать приехала домой, так как не смогла дозвониться до сына. Он лежал на кровати без признаков жизни. Это произошло 31 марта в квартире на Дунайском проспекте.

Накануне мальчик не ходил гулять и не играл в компьютерные игры, но один раз пожаловался на головную боль. Его семья благополучная.

Экспертиза установила, что подросток скончался от остановки сердца. В квартире были пустые бутылки из-под безалкогольных напитков, их отправили на исследование. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Шлиссельбурге Ленинградской области шестиклассник впал в кому после жалоб на головную боль и приёма обезболивающей таблетки. Из дома его увезли на скорой.