Глава минобороны ФРГ Писториус пока исключил отправку Киеву дополнительных танков Leopard

Берлин, , 13:34 — REGNUM Германия пока не будет отправлять Киеву дополнительное количество танков Leopard сверх того, о котором уже было объявлено ранее. Об этом 1 апреля заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В настоящее время я не вижу (возможности) поставок дополнительных танков Leopard сверх тех, о которых было объявлено», — сказал он газете Welt am Sonntag.

Министр добавил, что у Германии, как и у других стран, «ограниченный запас» вооружений и он как глава минобороны «не может отдать всё».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии в ближайшие годы намерено значительно увеличить военную помощь Украине.

Минобороны Германии для этих целей планирует потратить ещё 8,8 млрд евро, в том числе на обеспечение работы и поставки снарядов для ранее отправленных на Украину систем ПВО, БМП и танков.