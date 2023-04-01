Вашингтон, 1 апреля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Уход западных зерновых трейдеров с российского рынка усилит геополитическое влияние России, поскольку ещё большая доля экспорта российского зерна перейдет под контроль государства, отметили в своей публикации 1 апреля обозреватели Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Уход компаний Cargill и Viterra (с российского рынка. — Прим. ред.) оставляет зерно в руках национальных и государственных компаний, и это значит, что Россия будет контролировать большую часть необходимых ей доходов», — сказано в публикации.

29 марта Bloomberg сообщил, что Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции, планирует уйти с российского рынка. Отмечалось, что об уходе может быть объявлено в ближайшее время.

Также в марте 2023 года сообщалось, что Cargill (входит в десятку крупнейших экспортёров российского зерна) намерена прекратить его вывоз. В Министерстве сельского хозяйства и Союзе экспортеров зерна заявили, что это решение компании на объёме экспорта никак не отразится.