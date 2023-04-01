«Фобос»: во второй и третьей декаде апреля Москву ожидают арктические вторжения

Москва, , 13:37 — REGNUM В начале второй и третьей декад апреля в Москве ожидаются серьёзные арктические вторжения. Об этом 1 апреля написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что в апреле месяце возвраты холодов становятся не такими мощными, как в марте, несмотря на это они случаются достаточно часто.

«Москве серьёзные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца. Похолодание в эти периоды нивелирует тепло других дней, поэтому температурный режим в столице во втором весеннем месяце окажется в рамках климатической нормы», — написал специалист.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Леуса, в марте месяце температура воздуха в Москве была на два градуса теплее климатической нормы. По словам заместителя мэра столицы в правительстве Москвы Пётра Бирюкова, результаты мониторинга атмосферного воздуха в городе минувшей зимой показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий. это связано с ветреной погодой и обильными осадками.