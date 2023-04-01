Шойгу вручил медали военнослужащим в штабе объединённой группировки войск

Москва, , 13:30 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» и другие государственные награды военнослужащим в штабе объединённой группировки российских войск. Об этом сообщает 1 апреля Минобороны России.

«Понимаю — сложно, понимаю — трудно. Но вы выполняете свои задачи с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш верховный главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами», — заявил Шойгу на видео, распространённом ведомством.

Министр выразил уверенность, что эти награды — не последние. Российские военнослужащие продолжат верой и правдой выполнять свой долг перед Россией и её народом, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу провёл в штабе объединённой группировки совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Он заявил, что Россия кратно увеличила выпуск обычных и высокоточных боеприпасов. Это позволяет выполнять задачи военной спецоперации на Украине в соответствии с планом.