Киев, , 13:32 — REGNUM Информацию о предъявлении митрополиту УПЦ, наместнику Киево-Печерской лавры Павлу обвинений подтвердила Служба Безопасности Украины. Соответствующее заявление опубликовано 1 апреля в Telegram-канале СБУ.

Наместник Киево-Печерской лавры Павел © РИА Новости / Стрингер

Отмечается, что митрополита обвиняют по двум статьям: в разжигании межрелигиозной вражды и «нарушении равноправия граждан» по расовой принадлежности и на основании религиозных убеждений. Кроме того, по информации СБУ, Павел якобы оправдывал действия РФ на Украине.

«На данный момент по местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия», — говорится в сообщении СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, о предъявлении обвинений наместнику Киево-Печерской лавры стало известно 1 апреля. Он рассказал о вручении ему соответствующих документов и проведении обысков.

Киевские власти потребовали освободить Киево-Печерскую лавру от монахов, приверженных УПЦ, до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Хозяйственный суд Киева просят признать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Соответствующий иск 31 марта подало Министерство культуры и информационной политики.